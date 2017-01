Scarface: il regista Antoine Fuqua non dirigerà il remake

Antoine Fuqua non riesce davvero a sta fermo. Dal 2013 in poi ha confezionato almeno un film all’anno e sembrava che il trono del remake di Scarface spettasse proprio a lui. Purtroppo, sia la Sony che il produttore Denzel Washington, vogliono che Fuqua si dedichi alla promozione di The Equalizer 2, che coinciderà con l’inizio delle riprese di Scarface, fissate dalla Universal per questa primavera.

I successi per Fuqua non sono stati pochi, basti pensare che il suo I Magnifici 7 ha avuto un buon riscontro al box office ed è stato film di chiusura all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Scarface rappresenta un cult per moltissimi, sia che si preferisca la versione del 1932, che la più recente con Al Pacino dell’83. Questa volta il protagonista, impersonato da Diego Luna, sarà un immigrante messicano e l’intera vicenda avrà luogo a Los Angeles. Sebbene ci dispiaccia che Antoine Fuqua non possa far parte del progetto, confidiamo comunque in un remake all’altezza non solo dei precedenti ma di standard ed esigenze dell’oggi.

