Aquaman: Amber Heard con Jason Momoa in una nuova foto dal set

La produzione di Aquaman al momento è estremamente impegnata nelle principali riprese dell’atteso cinecomic con protagonista Jason Momoa, e dunque arrivano irrefrenabili numerose foto dal set condivise dai vari membri del cast. La più attiva sui social da questo punto di vista è proprio Amber Heard, che nella pellicola vestirà i panni di Mera, la moglie di Aquaman.

Nella nuova foto postata su Twitter da Amber Heard possiamo vedere l’attrice in compagnia sia di Jason Momoa che del regista James Wan, seduti su quello che sembra essere un pickup. Anche se la foto non svela niente riguardo al film in sé, abbiamo comunque la possibilità di vedere il nuovissimo look della Heard nei panni del suo personaggio. Non passa, infatti, inosservata la sua lucente chioma rossa.

La Mera di Amber Heard debutterà nell’Universo Esteso DC quest’autunno in Justice League, prima di mostrare maggiori sfaccettature del suo personaggio in Aquaman, le cui riprese sono attualmente in corso in Australia.

Nel cast di Aquaman, oltre a Momoa e alla Heard, troviamo anche Willem Dafoe, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Ludi Lin e Michael Beach. La pellicola è prevista nelle sale a partire dal 21 Dicembre 2018.

FONTE: Twitter