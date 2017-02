Aquaman: Jason Momoa assicura che il film sarà stupefacente

Aquaman è pronto a partire e le riprese sono previste per quest’estate, nel frattempo il protagonista Jason Momoa ha parlato nelle ultime ore del suo ruolo.

Durante un’intervista a Digital Trends, Momoa ha parlato principalmente del film della Warner Bros, diretto da James Wan, giocando pure con le prese in giro per aver scelto di interpretare uno dei personaggi più derisi e presi di mira dell’universo DC.

Momoa ai microfoni di Digital Trends ha dichiarato: ”una cosa molto significativa è che la storia di Aquaman attinge molto dalla cultura nativa e questo è qualcosa che non ci viene insegnato molto spesso, anzi viene trascurato e quindi è inutile dire che incorpora molti aspetti interessanti. Credo davvero sia il momento giusto per interpretare questo ruolo. James è veramente forte, è stato un passo coraggioso quello di dirigere questo film e sono estremamente felice di essere il protagonista di questo fantastico mondo, è un onore fa parte di tutto questo.”

Momoa ha anche aggiunto dei dettagli sulla trama, dicendo: “Ho letto la sceneggiatura del film e vi giuro che non ho mai visto un prodotto simile a questo. Sarà ambientato in un mondo mai visto prima, è davvero cool. Siamo andati a sullo spazio, abbiamo viaggiato in diversi mondi, ma non siamo mai riusciti a girare sott’acqua. La pellicola inoltre è piena di rimandi a film cult che ho amato parecchio come: I Predatori dell’arca perduta, Star Wars o Il Signore degli Anelli. Al suo interno potrete trovare un sacco di avventura davvero cool, è divertente ed eroico e contiene un sacco di personaggi ben definiti e un sacco di mondi diversi, con cui poter fantasticare.

Jason Momoa ha infine concluso l’intervista dichiarando: ”Non appena ho letto la sceneggiatura e ho visto il cast non vedevo l’ora di iniziare le riprese, ho passato un sacco di tempo in questo settore e so riconoscere un buon prodotto, quindi sono entusiasta di mettere a disposizione tutto me stesso per questo progetto e non vedo l’ora di zittire qualche haters.”

