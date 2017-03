Aquaman: la Warner Bros. rimanda l’uscita del film di James Wan

La Warner Bros. avrebbe deciso di rimandare di un paio di mesi l’uscita del cinecomic Aquaman nei cinema.

Inizialmente previsto per il 5 ottobre del 2018, Aquaman arriverà invece nei cinema americani il 21 dicembre del 2018, stesso giorno in cui dovrebbe debuttare nelle sale lo Spider-Man animato della Sony di Miles Morales, il nuovo ragno afroamericano.

Aquaman non dovrà affrontare nessun episodio di Star Wars, dato che lo spin-off su Han Solo è previsto per Maggio, ma la Warner, con questa inaspettata mossa, lascia intendere che non ha voglia di rischiare uno dei suoi blockbuster più attesi.

