Aquaman: Nicole Kidman in trattativa per un ruolo al fianco di Jason Momoa

Nicole Kidman, candidata all’Oscar 2017 come migliore attrice non protagonista per Lion, pare sia in trattativa per interpretare Atlanna, madre di Aquaman alias Jason Momoa, nel cinecomic Warner Bros in uscita nell’ottobre del 2018.

Il ruolo del villain, Black Manta, sarà invece affidato a Yahya Abdul-Mateen II. Il film sarà diretto come sappiamo dal James Wan che pare abbia incontrato l’attrice in gran segreto per discutere del possibile ruolo.

L’ultimo cinecomic interpretato dalla Kidman risale al 1995, quando interpretò Chase Meridian in Batman Forever di Joel Schumacher al fianco dell’attore Val Kilmer.

La notizia non è stata ancora confermata ma sembra che Wan abbia visto nella talentuosa attrice l’interprete perfetto per il ruolo di Atlanna.

