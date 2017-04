Aquaman: Nicole Kidman parla del suo ruolo nel cinecomic

Nicole Kidman reciterà nell’atteso cinecomic Aquaman, in cui interpreterà uno dei ruoli principali, ovvero la madre dell’eroe, la Regina Atlanna. In caso non foste familiari coi fumetti del supereroe, Atlanna si innamora di un custode del faro, facendo poi nascere Aquaman.

Possiamo dire quasi con certezza che il film condividerà la stessa storia d’origine presentata nei fumetti. Occorre precisare che per Nicole Kidman non si tratta del primo cameo nella DC. Durante la metà degli anni ’90, infatti, l’attrice recitò in Batman Forever al fianco di Val Kilmer. Da allora, la Kidman si è prestata a film molto importanti, accrescendo anno dopo anno la sua carriera cinematografica.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, è stato chiesto all’attrice del suo ruolo in Aquaman, e cosa l’ha convinta a parteciparvi:

“La ragione per cui amo Aquaman è il regista, James Wan, che è Australiano. Seguo la sua carriera fin da quando è iniziata. È un mio buon amico, e mi ha offerto la parte della Regina Atlanna. Appena mi ha detto che avrei indossato una collana di madreperla e sarei stata una sirena guerriera, ho subito accettato. Se c’era una cosa che dovevo fare nella mia vita, era proprio questa, dovevo essere Atlanna”.

