Arctic: Mads Mikkelsen protagonista di un thriller sulla sopravvivenza

L’attore danese Mads Mikkelsen (che ultimamente abbiamo visto in Rogue One e in Doctor Strange) sarà il protagonista del thriller Arctic, diretto dal regista brasiliano Joe Penna (al suo primo lungometraggio) e scritto insieme a Ryan Morrison.

La storia è quella di un uomo che rimasto bloccato al Polo Nord, aspetta che arrivino i soccorsi. Tuttavia dopo un tragico incidente la sua opportunità di essere salvata va in fumo e lui si troverà solo di fronte a una scelta: rimanere nel campo di sicurezza ed aspettare o intrapendere un viaggio mortale verso una potenziale salvezza?

Fonte: Deadline