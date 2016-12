Paramount Pictures ha diffuso in streaming una nuova featurette di Arrival, che mette in evidenza il lavoro del direttore della fotografia Bradford Young in vista di una probabile nomination ai prossimi Premi Oscar.

Nel cast del film, che nelle sale italiane arriverà il 19 gennaio 2017, troviamo Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker e Michael Stuhlbarg. Su Vertigo24 potete leggere la nostra recensione da Venezia 73.