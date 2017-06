Arrivano le scuse di Elizabeth Banks nei confronti del regista Steven Spielberg

Qualche giorno fa, nel corso del Women in Film Crystal + Lucy Awards l’attrice Elizabeth Banks ha attaccato duramente Steven Spielberg, colpevole secondo lei, di non aver mai realizzato un film con una protagonista donna.

La Banks durante la premiazione ha dichiarato:

”Ho pensato a Indiana Jones, Lo squalo e a tutti i film che Spielberg ha fatto e non ha mai fatto un film con una protagonista donna. Mi dispiace, Steven. Non voglio insultarti, ma è la verità.”

Le parole dell’attrice però non sono passate inosservate, e le è stato fatto notare prontamente che Spielberg nel 1985 realizzò Il colore viola, interpretato da Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey.

La Banks nelle ultime ore si è subito scusata con il regista, ecco le sue parole:

”Ho sbagliato. Parlando di Steven Spielberg al Women in Film Awards, ho fatto un commento inaccurato sui suoi film. Mi assumo la responsabilità di ciò che ho detto e me ne scuso. Quando ho fatto quel commento, pensavo ai film recenti diretti da Spielberg. Non era mia intenzione sminuire l’importanza de Il Colore Viola. Ho dato l’impressione di aver sminuito Shari Belafonte quando ha tentato di correggermi. Le ho parlato nel retropalco ed è stata così gentile da perdonarmi. Coloro che hanno il privilegio di dirigere e produrre film devono saper riconoscere i propri errori. Mi dispiace molto.”

Fonte: ThePlaylist