Arrow 5, The Flash 3 e Supergirl 2: svelata la trama dei nuovi episodi

ATTENZIONE QUEST’ARTICOLO CONTIENE SPOILER: La CW ha svelato la trama dei nuovi episodi delle sue serie di punta: Arrow 5, The Flash 3 e Supergirl 2.

Le puntate in questione andranno in onda in patria dal 20 febbraio ed è subito chiaro che sarà una settimana ”impegnativa” per i nostri amati supereroi: Mr. Mxyzptlk invaderà National City dichiarando il suo amore per Supergirl, The Flash dovrà scontrarsi nuovamente con il ”bestiale” Gorilla Grodd mentre tenterà di salvare Harrison Wells di Terra-2, mentre Arrow si troverà a fronteggiare ”un gruppo di pericolose villain” composto da ”femmes fatales” disposte a tutto pur di ottenere la loro vendetta:

ATTENZIONE SPOILER: ecco la trama di Supergirl 2×13, intitolato Mr. & Mrs. Mxyzptlk:

”Quando Mr. Mxyzptlk (guest star Peter Gadiot), un malvagio folletto magico, si presenta sulla Terra e dichiara il proprio amore per Kara (Melissa Benoist), lei lo respinge, pensando che sia innocuo. Tuttavia, il folletto la prende come un insulto e inizia a devastare la città di National City. Mon-El (Chris Wood) ha visto creature come Mr. Mxyzptlk su Daxam e conosce molto bene il loro pericoloso potenziale. Lui e Kara discutono su come liberarsi di Mr. Mxyzptlk, mettendo ulteriormente alla prova il loro rapporto. Nel frattempo, Alex (Chyler Leigh) e Maggie (Floriana Lima) celebrano il loro primo San Valentino insieme.”

ATTENZIONE SPOILER: ecco la trama di The Flash 3×13 intitolato Attack on Gorilla City:

”Quando Jesse Quick (guest star Violett Beane) informa il team che suo padre (Tom Cavanagh) è stato rapito, Barry (Grant Gustin), Caitlin (Danielle Panabaker), Cisco (Carlos Valdes) e Julian (Tom Felton) si catapultano immediatamente su Terra-2 in missione per salvare Harry da Gorilla City. Mentre percorrono l’impervia foresta, Barry e il team vengono colti di sorpresa, catturati e condotti da Grodd (David Sobolov). Grodd dice di aver bisogno del loro aiuto per fermare Solovar (Keith David), leader di Gorilla City, che ha intenzione di invadere Terra-1. Nel frattempo, su Terra-1, Jesse e Kid Flash (Keiynan Lonsdale) entrano in azione per fermare un meta-umano capace di controllare la gravità, con H.R. e Joe (Jesse L. Martin) alla loro guida partendo dagli S.T.A.R Labs.”

ATTENZIONE SPOILER: ecco la trama di Arrow 5×14, dal titolo The Sin-Eater:

”China White (guest star Kelly Hu), Cupid (guest star Amy Gumenick) e Liza Warner (guest star Rutina Wesley) riescono ad evadere da Iron Heights e si dirigono a Star City assetate di vendetta. Oliver (Stephen Amell) prova a catturare il triumvirato di villain donne appena formatosi ma l’ACU interviene proprio durante lo svolgimento dello scontro. Arrow nel frattempo scopre con grande sdegno che sono lì per catturarlo per l’omicidio del Detective Malone. Nel frattempo, Lance (Paul Blackthorne) si sente responsabile dell’evasione dopo che Warner gli confida di aver sentito che lavora con Damien Darhk.”

Fonte: ComicBookMovie