Arrow 6×02: Green Arrow vuole passare il testimone

Chi si nasconde al di sotto del noto cappuccio verde, chi è il vigilante che tiene a bada i crimini di Star City da molti anni? Siamo nuovamente davanti a una fatidica questione, più volte al centro della trama degli episodi di Arrow. Ancora una volta Oliver Queen e la sua identità segreta sono a rischio, o meglio, sembra essere spacciato una volta per tutte. Nel finale del season première della sesta stagione della serie, trasmesso una settimana fa sul network statunitense The CW, il tg locale aveva mostrato una foto di Green Arrow senza la sua immancabile maschera, svelando la vera identità dell’uomo nascosto sotto al costume.

Più volte abbiamo dovuto affrontare questo dilemma nel corso delle stagioni, prontamente risolto ogni volta con ingegnosi escamotage; se ricordate Roy Harper, l’ex ragazzo di Thea, ha salvato tempo fa il piano di Oliver e il suo vigilante, prendendosi la colpa al posto suo e fingendo di essere l’ex vigilante; oppure basti pensare alle numerose volte che Diggle aveva indossato il celebre costume verde per salvaguardare l’amico. Sostanzialmente, però, stavolta il problema viene risolto nell’arco di un episodio, senza dover ricorrere a troppi stratagemmi per trovare una soluzione. Forse potevamo aspettarci qualcosa in più, magari una svolta più innovativa che avrebbe apportato originalità nuova allo show.

C’è, comunque, un’importante differenza rispetto alle situazioni precedenti: stavolta è stato coinvolto anche l’FBI, mandando direttamente un agente a controllare la faccenda. Probabilmente ci saranno degli sviluppi sulla questione, altrimenti l’agente Watson non avrebbe manifestato così tanto la sua determinazione dicendo a Oliver che, nonostante tutto, lo avrebbe continuato a tener d’occhio. Oliver, d’altro canto, pensa di esserne uscito vittorioso, ma forse non dovrebbe cantare vittoria così presto, dato specialmente che ancora non sappiamo chi l’ha voluto mettere con le spalle al muro.

Sperando che la storyline generale possa andare verso linee narrative più innovative, occorre comunque precisare che Arrow continua a presentarsi come un buon prodotto televisivo, con coinvolgenti scene d’azione, una maggiore ironia e umorismo rispetto alle precedenti stagioni (anche sullo stesso Oliver Queen, che invece è sempre stato molto serioso e composto), e un montaggio che consente ai fan una più attiva immedesimazione. Sono anche coinvolgenti i numerosi easter egg che possiamo trovare nella serie, se prestiamo una particolare attenzione.

A proposito di Easter Egg… Come Arrow era presente nel secondo episodio di The Flash, con Barry che leggeva sulla prima pagina di un giornale che la vera identità di Green Arrow era stata svelata, allo stesso modo The Flash è stato menzionato, indirettamente, in Tribute. Il figlio di Oliver, William, infatti, possiede uno zainetto con il simbolo del supereroe di Central City. Inoltre, proprio all’inizio dell’episodio Oliver ha parlato di un altro celebre supereroe della mitologia dei DC Comics, Bruce Wayne, alias Batman. Ora, dunque, abbiamo la certezza che il Cavaliere Oscuro esiste nell’Universo di Arrow. Chissà se prima o poi farà il suo ingresso a Star City…

Continua a essere positiva anche la caratterizzazione di ciascun personaggio, anche se sono presenti delle grosse falle a livello narrativo. Tra le tante falle, eccone alcune: Thea è in coma, e nessuno parla o s’interessa più di lei, come se le avessero già scavato la fossa; si chiedono chi abbia voluto incastrate Oliver svelando la sua vera identità… evidentemente si sono già dimenticati il nemico che hanno dovuto fronteggiare la scorsa settimana: Black Siren. Un po’ di memoria corta questo Team Arrow. Speriamo che possa migliorare in seguito. Alla prossima!