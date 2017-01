Arrow: il produttore svela il futuro di Black Siren

La scorsa notte, nel ritorno di metà stagione di Arrow, abbiamo scoperto che la Laurel Lance (Katie Cassidy) che Oliver Queen (Stephen Amell) ha trovato nel bunker, è la versione cattiva della ragazza appartenente alla Terra 2, e conosciuta come Black Siren.

Anche se Laurel ha creato un mucchio di problemi al Team Green Arrow, e alla fine il team l’ha mandata alla ARGUS, non significa che non la rivedremo più. In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Marc Guggenheim, lo show-runner di Arrow, si è dilungato un po’ sul futuro di Black Siren. Ha parlato del fatto che l’idea di portare il personaggio al di fuori di The Flash, serie in cui è apparsa per la prima volta, sarebbe stato interessante, anche per ulteriori storyline:

“Abbiamo visto un’opportunità di raccontare ciò che consideravamo una storia interessante. Una delle cose più belle dell’episodio è, a mio avviso, aver ripreso Black Siren da The Flash, e averla inserita più nell’orbita di Arrow. Questo, ovviamente, ci permette di creare tante altre storie interessanti. Sarà divertente“.

Alla fine dell’episodio Who are you?, Oliver è convinto che in qualche modo può riportare la Laurel cattiva sulla buona strada, aiutandola a superare la perdita del suo Oliver sulla Terra 2. Guggenheim ha ammesso che rivedremo la Sirena in futuro, e che ci sono buone possibilità che il personaggio subisca un’evoluzione:

“È tutto intenzionale. Come ho già detto, abbiamo fatto in modo che Black Siren finisse nell’orbita di Oliver. Anche se momentaneamente è stata allontanata, tutti noi, compreso Oliver vuole tenere questo personaggio vicino. Proprio ieri, nella nostra stanza degli sceneggiatori, abbiamo parlato delle potenziali storie di Black Siren. Considerando che Katie Cassidy è disponibile, non possiamo aver finito con questo personaggio. Proprio stamattina, quando stavo guidando per andare a lavoro, pensavo a quanto mi piacerebbe vedere una scena in cui Quentin Lance incontra Black Siren. Penso che sarebbe un bel colpo emotivo “.

Non perdete il prossimo appuntamento con Arrow, Mercoledì 1 Febbraio su The CW.

FONTE: EW