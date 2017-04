Arrow: Manu Bennett nega i rumor sul suo ritorno nei panni di Deathstroke

Considerando come sono andate le cose tra The CW e Manu Bennett dopo la sua ultima apparizione in Arrow, il rumor riguardo a un suo possibile ritorno nello show, nei panni di Deathstroke, aveva sorpreso un po’ tutti. Gli stessi Stephen Amell e Marc Guggenheim avevano confermato il ritorno di Bennett nel finale di stagione.

Alcuni nuovi tweet scritti dallo stesso Manu Bennett negano quanto sostengono i vari rumor: l’attore NON tornerà per il finale della quinta stagione di Arrow. Adesso bisogna valutare alcune ipotetiche possibilità. Bennett è ignaro che il suo ritorno sia stato annunciato, oppure finge di non tornare, in modo da evitare di spoilerare la sorpresa. In alternativa, l’attore potrebbe essersi infastidito del fatto che stanno girando le scene di Deathstroke senza di lui, e quindi potrebbe aver deciso ora di non tornare effettivamente nello show. Oppure ci sta solo prendendo in giro.

È difficile da dire con sicurezza, ma la situazione è comunque strana, e le affermazioni di Bennett avranno sicuramente deluso i fan, entusiasti già per un suo ipotetico ritorno. Un personaggio che sicuramente tornerà in Arrow è Captain Boomerang, dato che è stato paparazzato nelle foto seguenti. Probabilmente Oliver li avrà fatti uscire di prigione per farsi aiutare a sconfiggere Prometheus.

For the record – I'm not going back for Arrow! #assumptionisthemotherofall… — Manu (@manubennett) April 10, 2017

Enough b.s about d.s!!! FACT: Deathstroke #Arrow are currently filming in Vancouver IS NOT ME. I am in Auckland filming #shannarachronicles pic.twitter.com/kkVBOdXlSL — Manu (@manubennett) April 11, 2017



FONTE: ComicBookMovie