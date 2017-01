ASC Awards: La La Land e Arrival nella cinquina del sindacato fotografi

La American Society of Cinematographers ha annunciato la cinquina che si contenderà il premio più prestigioso del sindacato dei direttori della fotografia: si tratta di Greg Fraser per Lion, James Laxton per Moonlight, Rodrigo Prieto per Silence, Linus Sandgren per La La Land e Bradford Young per Arrival. Di seguito trovate anche i nominati allo Spotlight Award.

I premi saranno assegnati nel corso della 31ª edizione della cerimonia ufficiale prevista per il 4 febbraio.

Greig Fraser, ASC, ACS for “Lion”

James Laxton for “Moonlight”

Rodrigo Prieto, ASC, AMC for “Silence”

Linus Sandgren, FSF for “La La Land”

Bradford Young, ASC for “Arrival”

I nominati allo Spotlight Awad: