Aspettando Legion: 10 cose da sapere sulla serie Marvel con Dan Stevens

Manca esattamente un mese al 13 Febbraio, data dell’uscita italiana di Legion, la nuova serie targata FX e Marvel Television (l’uscita statunitense è prevista per l’8 Febbraio). Gli 8 episodi che la compongono suscitano moltissima attesa, e non solo tra i fan della Marvel: a incuriosire è l’interpretazione dell’attore inglese in ascesa Dan Stevens e i vari punti di contatto con un’altra serie che è già cult, Fargo.

Vi state chiedendo cosa ha a che fare la storia di un membro degli X-Men con la pluripremiata serie tratta dall’omonimo film dei fratelli Coen? Anche voi avete visto il trailer e siete rimasti incuriositi ma frastornati? Per non arrivare impreparati al pilot di Legion, leggete la nostra lista di 10 cose da sapere!