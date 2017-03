Assassinio sull’Orient Express: Johnny Depp e Michelle Pfeiffer nel trailer del CinemaCon

Johnny Depp e Michelle Pfeiffer hanno puntato gli occhi l’uno sull’altro nel filmato mostrato al CinemaCon del film Assassinio sull’Orient Express.

Lo studio ha svelato un nuovo trailer Giovedì mattina al CinemaCon. Daisy Ridley, Judi Dench, Leslie Odom Jr., Lucy Boynton, Tom Bateman, Josh Gad, Derek Jacobi, oltre ai sopracitati Johnny Depp e Michelle Pfeiffer, faranno parte della pellicola diretta da Kenneth Branagh, che reciterà nel film nei panni di Hercule Poirot. Depp, invece, sarà un ricco magnate americano che viaggia sul treno.

Il filmato inizia con un voiceover che intona: “Vedo il male su questo treno“. Nel trailer vengono mostrati dei fotogrammi di Ridley, Dench e Odom Jr. nella sfarzosa sala da pranzo dell’Orient Express. Il treno in seguito, si ferma improvvisamente con uno stridulo, mentre il personaggio interpretato da Branagh, con una chioma bionda e dei baffi grigi, inizia a investigare sull’omicidio.

Il trailer è preceduto da un video di Branagh a Malta, location in cui sta girando in parte la pellicola. La data d’uscita della pellicola è prevista per il 22 Novembre 2017.

FONTE: Variety