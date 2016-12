Assassin’s Creed: la recensione del film con Michael Fassbender e Marion Cotillard

Ancor prima di emettere il nostro primo vagito, di percepire per la prima volta la pelle di nostra madre, l’abbraccio di nostro padre, siamo già un complesso ammasso di cellule. All’interno di ognuna di esse se ne sta acquattato, imponente e silenzioso, il DNA, quell’insieme di informazioni che racconta chi stiamo per diventare, chi saranno i nostri pronipoti e chi sono stati i nostri antenati. Dati, numeri, cromosomi, a cui – grazie ad un progetto innovativo che mescola tecnica e immaginazione – è possibile dare una forma, un contesto, un volto, almeno all’interno dell’universo visionario di Assassin’s Creed, per viaggiare indietro nel tempo che è stato. È su queste fondamenta che Ubisoft, casa di sviluppo francese, ha cavalcato e cavalca ancora l’onda del successo di questa serie di videogiochi, grazie alla quale per quasi dieci anni gli appassionati hanno sfidato il tempo e lo spazio. Dalla pericolosa Terra Santa dell’anno 1000 all’Inghilterra vittoriana, passando per la Parigi rivoluzionaria, la Firenze rinascimentale e l’America divisa e spaccata dal conflitto civile.

Momenti chiave della nostra esistenza, durante i quali – o almeno così racconta la leggenda – Templari e Assassini si sono dati battaglia fino all’ultimo respiro per il controllo di un futuristico Sacro Graal: il frutto dell’Eden. Un dispositivo arcaico e magico molto simile a una mela di metallo, che permette a chi lo detiene il controllo del pensiero altrui, dunque del libero arbitrio. Linee di una trama generale che ritroviamo anche nel primo film ispirato al brand, all’interno del quale le industrie Abstergo sono ancora una volta alla ricerca del potente frutto, perso chissà dove nella storia. C’è una sola persona che all’interno dell’Animus, il “macchinario” in grado di estrapolare dal DNA le tracce dei nostri antenati, può guidare oggi i templari verso la potente reliquia, Callum Lynch. Reduce da un Macbeth epico, classico e teatrale, che ha mostrato muscoli e intelletto, poesia e violenza d’autore, Justin Kurzel si mette al timone di Assassin’s Creed cambiando del tutto la rotta e gli orizzonti a cui ci aveva abituati. Diverso lo spessore, diversa l’anima, per forza di cose infinitamente più commerciale, anche se in questo non v’è peccato mortale.

Ogni lungometraggio del resto è fatto per battere il pugno al botteghino, il vero rimorso deriva dall’enorme potenziale del film rimasto forse inespresso, accantonato all’interno del cassetto delle buone intenzioni. La brillante intuizione di abbattere ogni legame diretto con i videogiochi, che ha portato a nuovi personaggi e ambientazioni, evitando banali confronti e permettendo allo spettatore-giocatore di vivere nuovi scenari come la Spagna dell’inquisizione, naufraga e diventa una sceneggiatura affrettata, che liquida ogni nodo chiave con pochi e confusi passaggi. Nelle opere videoludiche inoltre si mette da parte lo sterile presente in favore di un affascinante passato, all’intero del quale all’utente è permessa un’interazione a 360 gradi con il contesto, sul grande schermo invece si viene catapultati in un mondo capovolto. È il nostro tempo ad aver monopolizzato la scena, mentre il passato viene dipinto con tratti abbozzati e superficiali. Al di là del tradimento concettuale, che può importare più ai videogiocatori incalliti che al resto del pubblico, parliamo di una scelta che forse ha strappato l’anima al progetto Assassin’s Creed, trasformandolo in un film fantascientifico come tanti che già alimentano le nostre collezioni più nerd.

La medesima delusione che caratterizza la costruzione del film avvolge anche i protagonisti, tenuti insieme da un fascio di cliché che esplode soprattutto con l’entrata in scena del dottor Alan Rikkin, un Jeremy Irons con abiti di scena cuciti troppo stretti. Justin Kurzel riesce persino nell’impossibile impresa di trasformare Marion Cotillard in un androide senziente, che si muove sul set con aria distaccata e sofferente, identica profilassi per un’altra grande signora del cinema francese, Charlotte Rampling, relegata ai bordi del copione con un minutaggio deludente. È Michael Fassbender – unico spirito libero del progetto – ad impossessarsi del palco e degli applausi: la sua mano tesa sul collo della collega francese, la sua fisicità prorompente, i suoi occhi profondi che accarezzano il finale e il volto dell’antagonista sono tutti elementi che forse valgono da soli il prezzo del biglietto, com’era del resto con il sopracitato Macbeth. La sua presenza però non è la sola nota positiva, agli autori bisogna riconoscere la progettazione di un Animus a cui neppure Ubisoft aveva pensato: l’anemico lettino da seduta pricoterapeutica, a cui si veniva collegati per rivivere il passato, è ora diventato una camera enorme dove la luce cade affilata e diretta, caratterizzata da un enorme braccio meccanico al centro. Una volta sincronizzati con il dispositivo, ci si muove nello spazio esattamente come il nostro antenato fa nelle pieghe del tempo, interagendo con ologrammi da brividi lungo la schiena, un’idea funzionale oltre che incredibilmente scenografica.

A Michael Lesslie, Adam Cooper e Bill Collage, autori della sceneggiatura, si deve anche un aspetto di trama mai visto prima nella serie videoludica: il dubbio. Solitamente votarsi al patto degli Assassini o ai Templari significa legarsi con il sangue a una fede, un credo, è impensabile dubitare del proprio destino: Callum Lynch, il nostro protagonista, arriva invece a mettere in discussione la sua essenza, la sua storia e le sue origini. Mentre chiunque attorno vorrebbe poter manipolare il suo pensiero, anche senza il frutto dell’Eden fra le mani, il personaggio si dimostra fedele soltanto al suo libero arbitrio. Una chiave di lettura inedita che rafforza le trame dei videogiochi, solitamente lineari e al servizio dell’azione. Azione che, paradossalmente, non brilla di particolare luce su grande schermo: il montaggio frenetico e sconnesso, seppur spettacolare, confonde ancor di più le scene ambientate nella Spagna antica, mostrando più un desiderio di far rumore che di raccontare. Un salto della fede decisamente azzardato, ma ci sarà comunque tempo per continuare la storia, correggere il tiro e i difetti fisiologici da “opera prima”: Assassin’s Creed ha ovviamente un inizio e una fine, ma l’epilogo assomiglia più ad un apostrofo che a un punto secco. Forse proprio per questo motivo non c’è da disperare per le note negative, anche in ambito videoludico è il secondo capitolo quello che ancora oggi si ricorda con più amore e come il progetto più riuscito. Sarebbe peccato mortale soltanto il perseverare.