Assassin’s Creed: una clip inedita del film di Justin Kurzel

In uscita il 4 gennaio, Assassin’s Creed, pellicola tratta dal videogioco della Ubisoft e diretta da Justin Kurzel, ha già sollevato non poco clamore fra gli aficionados e non. Protagonista del film è Michael Fassbender, ma il cast non potrebbe essere più nutrito, considerata la presenza di star del calibro di: Marion Cotillard, Michael K. Williams, Jeremy Irons, Brendan Gleeson e Ariane Labed.

Di seguito troverete la nuova strabiliante clip del film, nella quale Fassbender sembra non avere alcun problema nel saltare, combattere e abbandonarsi alle imprese più rocambolesche:

Sinossi: Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure di Aguilar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri.

Al link la recensione del film.