Atlanta: la seconda stagione non arriverà prima del 2018

La seconda stagione di Atlanta non arriverà prima del 2018 dati gli impegni che stanno legando Donald Glover (vestirà i panni di un giovane Lando Carlissian) al film di Star Wars sul giovane Han Solo.

Questo è quanto è stato ufficializzato da FX ieri nel corso del press tour invernale della Television Critics Association. A causa dell’impossibilità di rendere compatibili i due impegni (il film è ora in fase di pre-produzione), Glover potrà tornare a concentrarsi sul suo show solo a 2017 inoltrato.

Vi ricordiamo che Atlanta ha vinto il Golden Globe (qui tutti i vincitori) come Miglior Serie Comedy e che Glover, a sua volta, si è aggiudicato l’award come Miglior Attore in una Serie Comedy.

Qui di seguito il momento della premiazione:

