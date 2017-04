Atomica Bionda: secondo trailer del film con Charlize Theron

E’ sbarcato in rete il secondo, elettrizzante, trailer di Atomica Bionda, film con Charlize Theron in uscita il prossimo Agosto. Diretta da David Leitch (Deadpool 2), la pellicola è liberamente ispirata alla graphic novel The Coldest City di Antony Johnston e racconta la storia di una letale agente segreta del MI6 la cui missione è portare un dossier estremamente segreto a Berlino. Oltre alla protagonista nel cast anche James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones. Queste le nuove immagini: