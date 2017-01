Attack On Titan: David Heyman getta le basi per un possibile remake

La Warner Bros è in fase di negoziazione per ottenere i diritti del popolare manga giapponese ‘L’attacco dei Giganti‘ scritto e illustrato da Hajime Isayama e pare che il progetto dovrebbe essere affidato al celebre produttore londinese David Heyman, campione d’incassi con Animali Fantastici e Dove Trovarli‘.

La trama del manga è tra il genere horror e azione ed è ambientata in un mondo dove i superstiti della razza umana vivono all’interno di città medievali circondate da enormi mura difensive, a causa dell’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo.

L’intenzione della Warner Bros sarebbe quella di fare un remake del fortunato film giapponese realizzato in due parti. Nel 2015 la prima parte della pellicola riuscì a posizionarsi come settimo maggior incasso nella storia del cinema giapponese.

Gli ”studios” della nota casa di produzione sono già al lavoro per sviluppare una nuova strategia per commercializzare il noto e apprezzato manga. Come molti sanno, ”L’attacco dei Giganti” ha potenzialità infinite, avendo ispirato non solo la serie TV animata ma anche numerosi videogames e merchandising di ogni tipo.

Fonte: Deadline