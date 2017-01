Audrie & Daisy, la recensione: il documentario Netflix sulla violenza sulle donne

Presentato durante l’ultima edizione del Sundance Film Festival, è stato reso disponibile da Netflix il documentario Audrie & Daisy. L’opera documenta diverse storie di giovani ragazze statunitensi vittime di violenze sessuali da parte di loro coetanei o compagni poco più grandi. Le toccanti testimonianze delle adolescenti (le poche che hanno avuto il coraggio di raccontare la propria storia, come si legge alla fine del film) svelano una realtà contraddittoria e sconcertante: la diversità delle vicende delle protagoniste convergono tutte in un odio senza vergogna nei loro confronti ma l’aspetto che lascia perplessi e stupiti è che questo carico di violenza verbale e rancore nei loro confronti si manifesta in due forme. Una fisica, ossia quella dei carnefici, e una immateriale, composta dai tweet, gli stati su Facebook e ogni genere di materiale caricato sui social network da persone esterne alla questione e che non sembrano capire la gravità dei loro gesti (cosa che viene compresa almeno da qualcuno dei seviziatori).

Il documentario pone lo spettatore di fronte ad un mondo che nessuno vorrebbe conoscere, direttamente e non. Un mondo sporco, crudo e senza pietà, che non risparmia nessun angolo degli Stati Uniti, che sia Saratoga, in California, a Maryville, in Missuori. Focalizzandosi sul caso di Audrey Pott (violentata durante una festa all’età di 15, fotografata con un cellulare e derisa dai propri compagni sul web, la ragazza si è poi suicidata) e di Daisy Coleman (il cui caso ha mobilitato l’intero paese poiché le accuse ai responsabili dello stupro sono cadute per mancanza di prove) sono solo due delle vittime che hanno testimoniato la propria esperienza: storie di violenza in cui il minimo comune multiplo è l’umiliazione online, dove tutto è visibile a tutti e, soprattutto, dove niente si può cancellare. Audrie, come Daisy, come Page e come tante altre, di fronte a tutto ciò, hanno visto un’unica via d’uscita: chiudersi e aspettare (o cercare) la fine.

La coppia di registi Bonni Cohen e Jon Shenk denunciano con questa toccante opera un vero e proprio virus. Un morbo che ha contagiato una nazione, ma più in generale una generazione che ha visto nel web uno strumento di astio e crudeltà che, come quasi tutti i prodotti multimediali, sono gratuite. Senza però rendersi conto del dolore che una lettera, una parola o un pensiero può provocare in una persona che ha subito atrocità. Audrie & Daisy si sofferma sulla violenza sulle donne, ma racconta quanto sia facile per gli adolescenti provocare il male, che sia durante una festa o a casa, con un cellulare in mano.