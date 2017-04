Auguri, Francis Ford Coppola

Nato a Detroit nel ’39, Francis Ford Coppola fa parte di quella generazione irripetibile di cineasti che vede protagonisti i suoi amici e mostri sacri Martin Scorsese, George Lucas, Brian De Palma, Steven Spielberg. Conobbe anche Jim Morrison durante i suoi studi. Inizia come assistente di Roger Corman per il film Tonight For Sure nel 1962, per poi arrivare ad oggi come uno dei registi più famosi del mondo. Quasi sessant’anni di dedizione per il cinema, un amore che forse una volta trovato è difficile lasciar andare.

Ma torniamo a noi, il nostro omaggio è ricordare cinque dei suoi film più conosciuti e più amati. Cinque saranno anche pochi, ma è sicuramente un ottimo inizio per chi li rivede ancora con passione e per chi invece ne è a digiuno. E non dimenticate che c’è sempre un po’ di jazz da queste parti.

IL PADRINO (1972)

Primo episodio della trilogia, Il Padrino non perdona. Un incredibile Marlon Brando ed un giovanissimo Al Pacino ci conducono in un affascinante e logorante mondo mafioso tra le strade di New York. Una sfumatura romantica è data dalla presenza femminile della bellissima Diane Keaton, In realtà, non si potrebbe criticare nessuna delle presenze di questa pellicola, perfetta nelle sue scelte registiche e narrative. Don Vito Corleone non è solo “the godfather”, ma anche un padre di famiglia, un uomo di principi e virtù. I suoi metodi e la sua “politica” sono il frutto di legami sanguigni e favoritismi su cui regge un intero e paradossalmente fragile impero. Il film di Coppola è tecnicamente perfetto, umano, destinato a rimanere nelle nostre memorie e nei libri di cinema per sempre.

LA CONVERSAZIONE (1974)

A soli due anni da Il Padrino, Coppola torna con un prodotto vincente, aggiudicandosi la Palma d’oro per il Miglior Film al Festival di Cannes del ’74. Gene Hackman è Harry Caul, un investigatore privato. Ossessionato dalla sua privacy, ci conduce in una dimensione delirante dichiaratamente ispirata a Blow-Up di Michelangelo Antonioni. Una psicologia labirintica tradotta nel cinema attraverso espedienti narrativi complessi ed efficaci, come la passione per il sassofono e l’insolita struttura abitativa del protagonista. Il suo coinvolgimento personale in un’intercettazione da lui effettuata, lo porta ad un bivio tra lo svolgimento del suo mestiere ed una follia compulsiva. Un esercizio non indifferente per Coppola, consacrato poi come una delle sue migliori pellicole.

APOCALYPSE NOW (1979)

Innanzitutto inviterei il qualsivoglia spettatore a procurarsi le versione Redux (47 minuti in più) per godere pienamente di questo film. Coppola continua il suo viaggio attraverso due binari paralleli: la complessità della mente umana e la perfezione del contesto narrativo prescelto. Interpretato da Marlon Brando, Rubert Duvall e Martin Sheen, si ispira magistralmente al romanzo di Joseph Conrad Cuore di Tenebra. Un’altra Palma d’oro e due oscar, questa volta. Il genere stavolta è decisamente più americano, trattandosi della Guerra del Vietnam. Una lotta tra male e bene, una complessa analisi del delirio e dell’etica militare. Il tutto palesato dalla caratterizzazione indimenticabile del colonnello Walter Kurtz (Marlon Brando) ed il capitano Benjamin Willard (Martin Sheen).

COTTON CLUB (1984)

Basato sull’omonimo libro fotografico di James Haskins, questo film vede come protagonista Richard Gere nei panni di Dixie Dwyer, un giovane musicista destinato a salvare la vita del gangster Dutch Shultz. Sopra le note di una colonna sonora tutta ispirata ai grandi del jazz(Duke Allington, Louis Armstrong e Cab Calloway per citarne alcuni), Dixie si innamora di Vera (Diane Lane). Un’altra storia a colpi di pistola, dove la rivalsa e la vendetta non perdonano. Con eleganza e la solita perfezione profilmica, Cotton Club primeggia tra le storie malavitose più belle viste al cinema. Certo poi, nel 1990 arriva il terzo capitolo de Il Padrino.

DRACULA DI BRAM STOKER (1992)

Un’annata speciale, la stessa de Le Iene, Gli Spietati, Basic Instinct e Fuoco Cammina Con Me. Le meraviglie del cinema non si dimenticano mai. Questa rivisitazione del Dracula di Bram Stoker ci lascia pienamente soddisfatti, c’è da dire inoltre che salvò anche la casa di produzione Zoetrope dalla bancarotta (guadagnano al botteghino 215.862.692 $ in tutto il mondo rispetto ai quaranta milioni investiti). Gary Oldman riveste i panni del conte, Winona Ryder è Mina Harker, Anthony Hopkins recita la parte del professor Abraham Van Helsing ed il bellissimo Keanu Revves è Jonathan Harker (pentito anni dopo di aver recitato nel film, che dire, un gran dispiacere). Un incredibile cast che ci conduce nella magia, nella perversione e nella bramosia del film. La figura dandy del conte rinnova completamente il genere vampiresco, con coraggio e intensità ci fa innamorare della sua figura. Una storia che ci tiene col fiato sospeso, addentrandoci nell’oscurità del desiderio e dell’immortalità.

Potremmo parlare per ora di Francis Ford Coppola, ma a voi la visione e la scoperta di questo regista straordinario. E ricordatevi del jazz, e della versione Redux.