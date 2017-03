Avatar 2: il sequel di James Cameron non uscirà nel 2018

I sequel del celebre film di James Cameron uscito nel 2009, Avatar, sono in cantiere da molti anni, con frequenti sviluppi e anche posticipazioni.

Recentemente, in un’intervista, James Cameron ha dichiarato che Avatar 2 non uscirà nel 2018, come era stato precedentemente annunciato:

“Beh, non lo vedrete nel 2018. Ancora non abbiamo annunciato ufficialmente la data d’uscita. Ciò che le persone devono capire è che c’è una cadenza di release. Per cui non ci stiamo occupando di Avatar 2, ma di Avatar 2, 3, 4, e 5. È un progetto epico. So cosa farò e dove sarò per i prossimi otto anni della mia vita. Di solito impieghiamo quattro anni e mezzo per fare un film, e ora abbiamo deciso di farne ben quattro. Presto saremo impegnati 24h su 24 per tutti e sette i giorni della settimana. È tutto molto eccitante. Vorrei poterlo condividere con il mondo, ma ancora non è il momento giusto“.