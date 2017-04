Avatar: la produzione dei 4 sequel è ufficialmente iniziata

Avatar di James Cameron è uno dei più imponenti franchise di Hollywood. Fin dal grande successo ottenuto col primo film nel 2009, Cameron non si è dato per vinto, cercando di portare a termine il suo sogno di realizzare dei sequel ambientati nel mondo di Pandora.

Nel frattempo, il regista ha contribuito alla realizzazione dell’attrazione Pandora: World of Avatar all’Animal Kingdom Park del Walt Disney World Resort, che verrà inaugurato il 27 Maggio. In aggiunta, Cameron sembra aver realizzato il suo sogno originario, perché sono in cantiere ben 4 sequel di Avatar.

La pagina Facebook ufficiale di Avatar ha confermato la notizia, scrivendo:

“È fantastico poter lavorare con il miglior team dell’industria! Che la produzione di Avatar abbia inizio, con la realizzazione di ben 4 sequel in contemporanea. Il viaggio continuerà con il release del primo film il 18 Dicembre 2020, del secondo film il 17 Dicembre 2021, del terzo film il 20 Dicembre 2024, e del quarto film il 19 Dicembre 2025“.

FONTE: Facebook