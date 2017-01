Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch sostituito da una controfigura?

E’ ormai cosa nota che Avengers: Infinity War vedrà tra i suoi personaggi anche il Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch. Ciò che però i produttori non avevano preso in considerazione è la grande richiesta nell’industria del cinema dell’attore inglese che nello stesso periodo delle riprese del cinecomic sarà impegnato anche sul set di The Current War dove interpreterà Thomas Edison. Per questo oggi sulle pagine del Daily Mail si legge che è molto probabile che Cumberbatch sarà sostituito da una controfigura che potrebbe essere quella dell’attore di Broadway Aaron Lazar.

L’attore originale sarà poi richiamato per prender parte alle riprese aggiuntive necessarie per i primi piani e per la registrazione dei dialoghi ma bisogna tenere aperta l’ipotesi che chi vedremo recitare per la gran parte del nuovo film dei fratelli Russo non sarà la star di Sherlock. Staremo a vedere se ad inizio riprese questa voce verrà realmente confermata.