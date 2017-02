Avengers: Infinity War – il cast nel primo video ufficiale del cinecomic

Il cast e la troupe di Avengers: Infinity War hanno diffuso un video dal set della pellicola, in cui ci sono Robert Downey Jr., (Tony Stark/Iron Man) Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), e Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man).

Il tutto è iniziato con una live chat di Robert Downey Jr. tramite Facebook (QUI), in cui stava rispondendo a delle domande, mentre Tom Holland lo stava riprendendo. Verso la fine del video, Tom Holland ha girato la telecamera per far vedere che era insieme a Robert, confermando la sua presenza nel film. Proprio prima della conclusione del video, è arrivato anche Chris Pratt, per una breve chiaccherata.

Qualche minuto dopo la Marvel ha diffuso un video speciale con il cast, i registi e Kevin Feige. Il video presenta anche nuovi concept art, incluso quello in cui Thor e Rocket Racocon combattono insieme:

Avengers: Infinity War approderà nelle sale cinematografiche americane il 4 Maggio 2018.

FONTE: Marvel Studios Facebook