Avengers: Infinity War, Eva Green nel ruolo di Morte?

Non sembra bastare il cast stellare del prossimo film dell’universo Marvel. In Avengers: Infinity War ci potrebbe essere infatti anche Eva Green. A rivelarlo è ScreenGeek che conferma che l’attrice sarebbe in trattative per entrare a far parte della casa dei supereroi nel ruolo di Morte. Per chi conosce i fumetti, quest’ultima rappresenta l’amore ossessivo di Thanos, che sarà il villain dell’episodio più importante di questa fase dei cinecomics della Marvel.

Questo personaggio non era stato considerato come new entry in quanto, fino a qualche tempo fa, si pensava che sarebbe stato interpretato da Cate Blanchett, in una fusione con Hela che apparirà per la prima volta in Thor: Ragnorok. La Green si potrebbe aggiungere quindi ai colleghi già confermati che ad oggi sono: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Sebastian Stan, Paul Bettany, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Josh Brolin.