Avengers: Infinity War – Groot e Hulk si scontreranno?

È stato uno dei grandi desideri dei fan, e pochi mesi fa un annuncio li ha accontentati: i Guardiani della Galassia saranno in Avengers: Infinity War. Una delle interazioni più attesa è, indubbiamente, quella tra Groot e Hulk.

Vin Diesel è molto entusiasta per come è iniziato questo 2017. Oltre a XxX: Return of Xander Cage, vedremo l’attore anche in The Fate of the Furious (Fast8), e soprattutto lo sentiremo in Guardiani della Galassia Vol. 2, in quanto presterà la voce a Baby Groot. Durante la promozione di XxX, uscito in Italia il 19 Gennaio, Vin Diesel ha mostrato il suo entusiasmo nel vedere un ipotetico incontro da Groot e l’incredibile Hulk:

“Sono davvero felice di prestare la voce a Baby Groot, è così divertente! Per quanto riguarda invece Avengers: Infinity War, dovrò parlare con i Fratelli Russo e capire come affronteranno il tutto. So che da qualche parte, nell’universo Marvel, ci sarà un momento in cui vedrete Groot e Hulk scambiarsi qualche parola. Penso che ci sarà un momento che tutti noi aspettiamo trepidanti, ovvero uno scontro tra i due iconici personaggi“.

Nel cast di Avengers: Infinity War troviamo Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Sebastian Stan, Paul Bettany, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Josh Brolin.

FONTE: ScreenRant