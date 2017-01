Avengers: Infinity War, tornerà anche Liv Tyler?

Inizieranno in Scozia tra circa un mese le riprese di Avengers: Infinity War, terzo capitolo del cinecomic targato i fratelli Russo. Nel film sono tanti gli attori che riprenderanno i panni dei loro vecchi personaggi. Una lista infinita che comprende i nomi di Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Sebastian Stan, Paul Bettany, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Josh Brolin. A questi però si potrebbe aggiungere anche un inaspettato ritorno: quello di Liv Tyler.

L’attrice aveva infatti interpretato Betty Ross in The Incredible Hulk per poi non essere più vista in nessun film dell’universo Marvel. Questa però potrebbe essere l’occasione giusta per farla tornare sul grande schermo e, secondo alcuni rumors delle testate scozzesi, l’annuncio della sua entrata ufficiale nel cast dovrebbe essere imminente. Staremo a vedere se le voci verranno confermate, così come quelle che vorrebbe in questo nuovo episodio anche Brie Larson e Karen Gillan.