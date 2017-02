Avengers: Infinity War – Millie Bobby Brown è sul set del cinecomic

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown è stata beccata sul set dell’atteso cinecomic Avengers: Infinity War. Nonostante questo scoop, sembra che comunque l’attrice non faccia parte del cast della pellicola.

La seconda stagione di Stranger Things è attualmente in fase di riprese vicino ad Atlanta, città della Georgia in cui si stanno svolgendo le riprese degli Avengers e di Black Panther. Probabilmente l’attrice ha fatto un salto sul set del cinecomic per curiosare ciò che stavano combinando i Fratelli Russo (registi di Avengers: Infinity War).

Millie Bobby Brown si sta godendo intensamente questa inattesa celebrità, sedendo accanto ai registi di uno dei più grandi e più attesi film Marvel.

Nel cast di Avengers: Infinity War troviamo Robert Downey, Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Paul Bethany, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Pom Klementieff, e Josh Brolin nei panni del villain Thanos.

