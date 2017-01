Avengers: Infinity War, Peter Dinklage in trattative per un ruolo chiave

Dopo aver fatto parte dell’universo narrativo degli X-Men, Peter Dinklage è in trattative per unirsi all’Universo Cinematografico Marvel. Secondo Variety, infatti, la star di Game of Thrones potrebbe apparire in entrambi i film del crossover (che verranno girati di seguito) in un ruolo chiave.

Non resta che scoprire di che ruolo si tratti, in attesa che i registi, i fratelli Anthony e Joe Russo rivelino qualche altro dettaglio in più oltre alla presenza degli Avengers e dei Guardiani della Galassia per la prima volta insieme.

La prima parte del crossover arriverà nelle sale il 4 maggio 2018, mentre la seconda prevista per il 3 maggio 2019.