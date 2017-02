Avengers: Infinity War – Thanos è il cattivo più spaventoso

“Avengers: Infinity War è il compimento, il culmine dell’Universo Cinematografico Marvel, iniziato nel 2008 con il release di Iron Man”. È con queste parole che Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha commentato il prossimo cinecomic, vedendo un relativo video della pellicola.

La strada per arrivare fino a Thanos è stata lunga. Probabilmente, questa strada gli Avengers non l’avrebbero neanche iniziata, se avessero saputo dove li avrebbe portati. Thanos, infatti, non è il solito villain che abbiamo visto nei film degli Avengers:

“Sapevamo che prima o poi avremmo dovuto fronteggiare Thanos. Lo sapevamo fin dal primo film dedicato agli Avengers. Come fai a presentare un qualcosa del tutto inaspettato, in cui decidi di mettere gli Avengers contro qualcuno che è molto più potente di qualsiasi personaggio abbiano mai affrontato, e renderli completamente impreparati per questa sfida? Beh, lo fai separandoli. È per questo che abbiamo deciso di far uscire prima Captain America: Civil War di Infinity War. Thanos ci mostra in che modo è il più grande villain di ogni film degli Avengers. E oltre ad essere il più grande, è anche il più spaventoso“.

Il villain lotterà contro Iron Man, Captain America, Spider-Man, Scarlet Witch, Black Panther, Vedova Nera, Occhio di Falco, Hulk, Thor e altri eroi sulla Terra, in aggiunta all’intero team di Guardiani della Galassia.

Avengers: Infinity War approderà nelle sale cinematografiche americane il 4 Maggio 2018.

FONTE: Comicbook