Avengers – Infinity War: Tom Holland (Spiderman) non farà parte del cast

Le riprese di Avengers: Infinity War stanno per cominciare ad Atlanta. Il nuovo progetto dei Marvel Studios è certamente uno dei più ambiziosi e attesi del 2018, soprattutto perché unisce tra loro personaggi e supereroi introdotti nel corso di ben 14 film, in una lotta comune contro il malvagio Thanos (interpretato da Josh Brolin).

Proprio per questo non può non saltare agli occhi l’assenza di Tom Holland (Spiderman in Homecoming, il nuovo reboot della saga, in uscita a luglio 2017) dal casting call del film.

I volti ormai iconici del Marvel Cinematic Universe ci sono tutti, da Chris Evans (Capitan America) a Robert Downey Jr. (Iron Man), fino a Scarlett Johansson (Vedova Nera) e Mark Ruffalo (Hulk). Ma anche nuovi personaggi come Pantera Nera (Chadwick Boseman), Ant-Man (Paul Rudd) e Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), fino a tutti i Guardiani della Galassia fanno parte del cast, confermando la volontà di aggregare franchise passati e presenti.

Si possono ipotizzare varie ragioni per l’assenza di Spidey. Una legata alla produzione: sappiamo che l’accordo tra Marvel e Sony si basa su singoli film, ed è probabile che ci sia la volontà di attendere i risultati di Homecoming prima di decidere se aggregare o meno Holland al cast.

Inoltre, potremmo supporre per Infinity War un contesto e una location più fantascientifici del solito, dato il villain di stampo “galattico”: in tal caso potrebbe stonare la presenza di Spiderman, un supereroe soprattutto urbano, non abituato alla tuta spaziale.

C’è ancora molto tempo per speculare: Avengers: Infinity War part 1 arriverà nelle sale non prima di Maggio 2018. Ma sarebbe spiacevole pensare che, proprio nel momento di massima espansione del Marvel Cinematic Universe, l’Arrampicamuri sia stato davvero messo da parte.