Baby Driver: nuovo trailer del film di Edgar Wright

Arriverà nelle nostre sale il prossimo 7 Settembre Baby Driver, nuovo film di Edgar Wright già acclamato dalla stampa straniera che lo ha visto in anteprima nei festival in cui è stato presentato. Il giovane regista inglese, autore di Scott Pilgrim vs the World, questa volta racconterà la vicenda di un guidatore di talento, con la musica sempre nelle orecchie, assunto dalla malavita per risolvere gli inseguimenti più audaci. Ad interpretare il protagonista sarà Ansel Elgort accanto a Kevin Spacey, Jon Hamm e Jamie Foxx, Lily James, Jon Bernthal e il bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea. Oggi vi mostriamo il secondo trailer ufficiale in attesa della release di fine estate: