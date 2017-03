Baby Driver: online il trailer con Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Hamm e Jamie Foxx

La Sony Pictures ha diffuso il trailer di uno dei film più attesi della stagione estiva: Baby Driver, l’ultimo film di Edgar Wright (Scott Pilgrim vs the World). Ispirata al videoclip Blue Song dei Mint Royale, diretto sempre da Wright nel 2003, la pellicola segue Ansel Elgort nei panni di un talentuoso pilota che si presta come autista per far fuggire criminali dopo rapine, affidandosi alla sua personale colonna musicale per essere il migliore del settore. Dopo essere stato costretto a lavorare per un boss del crimine, dovrà prestarsi ad un ultimo colpo destinato al fallimento, che metterà a rischio la sua stessa vita, il suo amore e la sua libertà.

Insieme ad Elgort, nel cast troviamo anche Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, Jamie Foxx, Jon Bernthal e Eiza Gonzalez.