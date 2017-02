BAFTA 2017: ecco tutti i vincitori della 70ª edizione!

Questa sera, alla Royal Albert Hall di Londra, si è svolta la 70ª edizione dei British Academy Film Awards. Forte delle sue 11 nomination, La La Land di Damien Chazelle è riuscito a conquistare i premi nelle categorie maggiori, ovvero film, regia e attrice protagonista, più quelle tecniche di fotografia e colonna sonora. Miglior attore è stato Casey Affleck per Manchester by the Sea, capace di conquistare anche il riconoscimento alla Miglior sceneggiatura originale, andato a Kenneth Lonergan.

Di seguito tutti i premi assegnati: