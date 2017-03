Barbie: Amy Schumer non interpreterà più la famosa bambola Mattel

In una dichiarazione a Variety Amy Schumer ha dichiarato che a causa di alcuni conflitti di programmazione, non potrà più interpretare Barbie nel live action che la Sony aveva deciso di produrre diversi anni fa con l’obbiettivo di affrontare questioni come i diritti delle donne e la perfezione femminile. L’attrice era stata inclusa a bordo del progetto a dicemebre.

Amy Schumer ha dichiarato di essersi trovata molto bene con Sony e Mattel che sono stati dei grandi partner e di essere dispiaciuta di aver rinunicato al ruolo di Barbie. In ogni caso ha raccontato di aspettare con ansia l’uscita del film prevista per il 29 giugno 2018.

Fonte: EW