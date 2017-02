Barriere: la recensione del film con Denzel Washington e Viola Davis

Barriere (Fences nel titolo originale) si addentra nella casa della famiglia Maxson, composta dal capo famiglia Troy (Denzel Washington), dalla moglie Rose (Viola Davis), dai due figli Lyons e Cory e dallo zio folle, fratello di Troy, Gabriel (Mykelti Williamson).



Fences (letteralmente recinzioni) è l’adattamento cinematografico dell’opera teatrale – premio Pulitzer nel 1985 – del drammaturgo August Wilson. Girato quasi interamente nello stesso cortile, vedendo le stagioni susseguirsi e gli anni passare, si avverte chiaramente che il film è figlio di un’opera teatrale. Diretto e interpretato da Denzel Washington, qui sono i dialoghi a regnare e non le azioni vere e proprie; i dialoghi che danno movimento e dinamicità alle scene e che restituiscono una certa suggestione, un’ atmosfera che non conosciamo, ma che ci arriva chiara e limpida: quella di una casa di afroamericani negli anni ’50. Questo è quello che che rende Fences un film interessante.

Il drammaturgo August Wilson nasceva nel 1945 da un padre tedesco e da una madre afroamericana. Già solo la nascita del creatore di quest’opera è una trasgressione alle barriere di un tempo, barriere così alte che a volte anche chi ne era vittima finiva per trarre da queste mura la propria forza. Fences racconta questo: la storia di un uomo, Troy, che è il primo a rimanere rinchiuso e rifugiato dentro le sue stesse recinzioni. Il primo a non riuscire a liberarsi dal peso della grande Storia da un lato e di quella piccola e personale dall’altro: la schiavitù e l’emarginazione, i padri biologici e la famiglia in cui si nasce. Questo è il peso che affligge Troy: le recinzioni che lo confinano in certi principi e valori che si assumono e non si discutono. Una vita che, non dando diritti, sembra essere costituita solo da doveri. Questo risulta chiaro da quello che Troy dice a Cory:”La legge dice che tu devi piacermi? Mangi ogni giorno? Hai un tetto sulla testa? Questa è la mia responsabilità. Nessuno dice che devi piacermi.”

E sia Rose che i figli Lyons e Cory, sottostanno alla grettezza di quest’uomo a cui la vita non ha mai sorriso, ma che è il primo a non riuscire a compiere un passo effettivo per andare avanti. Lo spettatore non riesce ad empatizzare con il personaggio, poiché pretende questo avanzamento che sembra non arrivare mai. Questo l’errore e il fardello di Troy. La preoccupazione per i soldi, il lavoro che non appaga, le colpe dei padri (biologici e non), tutto passa attraverso la bravura di Denzel Washington: la durezza e l’arroganza del suo volto, il filo incolto di barba bianca e il ventre gonfio di alcol. Nella testa di Troy sono solo i valori di un tempo a contare e, anche se pretende cambiamenti, in fondo sono proprio i cambiamenti che non riesce ad ammettere.

Nonostante le piccole imperfezioni, i momenti un po’ statici che non riescono a innalzarsi sulla potenza del parlato, Barriere è un buon film. E anche quando risulta privo della forza necessaria, riesce comunque a regalare lo scorcio di un piccolo nucleo familiare attraverso cui veicola la dimensione storica di un paese.