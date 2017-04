Batgirl: Joss Whedon vorrebbe un’attrice sconosciuta per il ruolo

“Preferirei un’attrice sconosciuta per il ruolo per Batgirl“. Lo ha confessato a Variety il regista Joss Whedon scelto per dirigere la pellicola sulla supereroina femminile, passando dopo The Avengers alla concorrenza DC. E non senza clamore.

Sulla passerella della première de I Guardiani della Galassia Vol.2 il regista americano ha spiegato che per la sua Barbara Gordon preferirebbe un volto sconosciuto al pubblico piuttosto che una famosa star.

Creato nel 1966 da Gardner Fox e Carmine Infantino, il personaggio di Barbara Gordon rimane orfana all’età di 12 anni e quindi va a vivere a Gotham dallo zio, il commissario James Gordon. Infatuatasi di Batman, una sera viene invitata al ballo in maschera della polizia dove si presenta vestita anche lei da pipistrello. Qui scopre che la festa è stata presa in ostaggio da Killer Mouth e senza pensarci due volte sfrutta le sue doti atletiche, mettendolo KO e diventando da quel giorno Batgirl.

Il film di Whedon si baserà però sulla storia dell’album New52, quando Batgirl torna in azione dopo le lesioni fisiche ed emotive che Joker le ha causato.

Qui sotto la copertina di debutto di Batgirl.

Fonte: ComicBookMovie