Batgirl: sarà Joss Whedon a dirigere il film

Joss Whedon scriverà, produrrà e soprattutto dirigerà Batgirl per la Warner Bros. e DC Films.

La notizia è piuttosto clamorosa dato che Whedon è in qualche modo visto come uno dei fautori principali dell’enorme successo della diretta concorrente Marvel, in quanto ha diretto il clamoroso successo del primo The Avengers.

Probabilmente le critiche e anche un po’ di polemiche succedute all’uscita di Avengers: Age of Ultron devono aver avuto un peso specifico nella decisione di “passare al nemico” DC.

In realtà Whedon contatti con la Warner e DC li aveva già avuti in tempi non troppo sospetti. Circa dieci anni fa infatti il regista aveva scritto il trattamento per una sua versione di Wonder Woman, poi mai entrato in produzione.

C’è da dire che per il momento sia al botteghino che presso la critica la Marvel sta nettamente vincendo la guerra tra cinecomic ma a questo punto il passaggio del regista nella squadra avversaria potrebbe ribaltare l’esito del confronto.

Fonte: ComicBookMovie