Batman: Matt Reeves in trattative per sostituire Ben Affleck alla regia

Matt Reeves, celebre regista di Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie e dell’atteso War for the Planet of the Apes, è in trattative per sostituire Ben Affleck alla regia di Batman.

Nell’ultimo mese, fin dall’abbandono di Ben Affleck, ci sono stati tanti rumor riguardo al film, sia per quanto riguarda lo script, sia per l’ipotetico e futuro regista che avrebbe preso il posto dell’attore dietro la macchina da presa.

Nonostante le buonissime intenzioni di Affleck, alla fine l’attore si è reso conto di non poter fare entrambe le cose per il film, per cui doveva scegliere se interpretarlo o dirigerlo. Sappiamo quale strada ha preso. Di seguito le sue dichiarazioni, riguardo al motivo del suo abbandono:

“Interpretare questo ruolo richiede concentrazione, passione. È chiaro che non posso fare entrambi i lavori, proprio per l’alto livello che tutti e due richiedono. Insieme allo studio ho deciso di trovare un partner in un regista che collaborerà con me a questo gran film“.

Lo studio si è dato da fare per trovare un nome in fretta, e quello di Matt Reeves è in cima alla lista. Alcune fonti hanno svelato a The Hollywood Reporter che ci sono state molte conversazioni tra il regista e lo studio. Tra gli altri nomi anche quelli di Ridley Scott e Fede Alvarez.

Affleck oltre ad interpretare Bruce Wayne/Il Cavaliere Oscuro, parteciperà anche a Batman in qualità di co-sceneggiatore insieme a Geoff Johns.

FONTE: The Hollywood Reporter