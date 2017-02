Batman: i fan lanciano una petizione per avere Zack Snyder dietro la macchina da presa

Solo pochi giorni fa è stato annunciato che Ben Affleck non dirigerà più il film solo su Batman, per tale motivo i fan sperano che il prossimo candidato a stare dietro la macchina da presa sia il regista di Batman V Superman, Justice League e L’uomo d’acciaio, Zack Snyder.

ScreenGeek ha lanciato una petizione che richiede 500 firme affinché Snyder diriga il film. Insieme alla petizione è stata anche affrontata la motivazione secondo cui la Warner Bros. dovrebbe scegliere il regista per dirigere la pellicola prima assegnata ad Affleck. Prima di tutto occorre dire che il nome di Snyder non è comparso nella breve lista dei papabili registi, ma questo non significa che lo studio, dopo le richieste e la petizione dei fan, non lo prenda in considerazione:

“Zack Snyder è il candidato ideale in particolar modo per il suo stile visivo, ma anche per le precedenti esperienze nell’Universo Cinematografico DC. Inoltre l’influenza di Affleck sarà ancora molto forte nei dialoghi e nella storia. Batman potrebbe diventare il miglior adattamento cinematografico di un fumetto, se i due alla fine lavorassero insieme“.

FONTE: Comicbookmovie