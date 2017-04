Battle of Britain sarà il prossimo film di Ridley Scott

Sembra non esserci un momento di pausa nell’agenda di Ridley Scott. Infatti il regista, oltre all’intenzione di continuare il franchise di Alien nel 2018, ha già in programma di dirigere The Cartel tratto da Don Winslow e l’atteso All the Money in the World. A questa lista oggi si è aggiunto anche Battle of Britain, film realizzato con la 20th Century Fox ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

La sceneggiatura, firmata da Matthew Orton, dovrebbe essere già pronta e tratterà della campagna in cui la Royal Air Force britannica difeste il proprio suolo dal tentativo di invasione nazista. Questo avvenimento, che si svolse dal 10 luglio al 31 ottobre 1940, è stato storicamente ricordato come la prima grande sconfitta causata dagli Alleati all’esercito tedesco. Scott aveva puntato su questa storia già qualche anno fa con la sua casa di produzione Scott Free e finalmente gli è stato dato il via libera per realizzarla. Staremo a vedere chi sceglierà per metterla in scena.