Beatriz at Dinner: ecco il trailer del dramma con Salma Hayek

È uscito da poche ore il trailer ufficiale di Beatriz at Dinner, diretto dal regista portoricano Miguel Arteta (The Good Girl) e tratto da una sceneggiatura di Mike White (The Good Girl, School of Rock).

La storia è quella di una dottoressa specializzata in medicina olistica (Salma Hayek) che si ritrova improvvisamente ospite a una cena quando la sua auto si rompe davanti alla casa di un facoltoso cliente (John Lithgow).

Nel cast del film anche Chloë Sevigny e Connie Britton.

Presentato al Sundance, il film ed è prodotto dalla Bron Studios (Birth of a Nation, Fences) e dalla Killer Films ( Carol e Wonderstruck entrambi di Todd Haynes, quest’ultimo in concorso a Cannes 2o17). L’uscita del film è prevista negli USA il 9 giugno 2017.