Beautiful Boy: Steve Carrel e Amy Ryan di nuovo insieme

Saranno di nuovo fianco a fianco, dopo The Office, Amy Ryan e Steve Carrel nel film drammatico Beautiful Boy, diretto dal regista belga Felix Van Groeningen (Alabama Monroe, nominato Miglior Film Straniero agli Oscar 2014). É stato EW ha rivelarlo al pubblico.

Il film è tratto dal libro dello scrittore David Sheff Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Meth Addiction, edito nel 2008. Nato da un articolo che lo scrittore scrisse per il New York Times, dal titolo My Addicted Son, nel romanzo Sheff ripercorre la vita in famiglia legata e segnata dalla dipendenza da metanfetamina del figlio Nick.

Steve Carrel e Amy Ryan interpreteranno i genitori di Nick nell’adattamente cinematografico.

Qui sotto la foto dello scrittore David Sheff col figlio Nick