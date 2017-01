Ben Affleck: “Ecco che direzione prenderà Justice League”

Alla DC e alla Warner Bros. non è proprio andato giù il fatto che Batman V Superman non sia stato apprezzato dalla critica. Per tale motivo la Warner Bros. e Zack Snyder stanno cercando di dare una nuova svolta alla loro prossima avventura, Justice League. In una nuova intervista con Cineplex, Ben Afflcek ha parlato dei cambiamenti che riguardano il prossimo film di supereroi.

Affleck, impegnato a promuovere il suo ultimo film Live by Night, è stato tempestato di domande riguardo The Batman e il futuro dell’Universo Cinematografico Marvel. Cineplex, ha deciso anche di porre all’attore delle domande più specifiche, che riguardano Justice League:

“Di Justice League avrete sicuramente visto il teaser trailer presentato al Comic-Con. Penso che con questo cinecomic ci sia un cambio di rotta più armonioso. È un film più leggero, i personaggi sono un po’ più a proprio agio con sé stessi, per cui possono esprimere maggiori emozioni. Inoltre ci saranno molte più persone, per cui sarà più divertente. Si concentra tutto su questi personaggi che si scontrano l’uno con l’altro, e su questo team dinamico“.

Prima della fine dell’intervista non sono ovviamente mancate delle domande su The Batman. Sappiamo bene che l’attore non è molto felice di sentire delle domande al riguardo. Tutti chiedono di Batman costantemente, mentre l’unica cosa che vorrebbe avere Affleck è solamente “altro maledetto tempo“:

“Ci stiamo ancora lavorando, serve ancora del tempo e ancora più impegno per farlo funzionare. Ma sembra ottimo ed entusiasmante“.

FONTE: Cineplex Magazine