Benedict Cumberbatch: “Scott Derrickson dovrebbe dirigere Doctor Strange 2”

Ormai non è più una sorpresa che i film sui supereroi siano quelli che attirano maggiormente al cinema, e che siano tra tutti i più remunerativi. Basti pensare anche al fatto che registi horror come James Wan (Aquaman) e Scott Derrickson (Doctor Strange) si siano allontanati dal loro genere per approdare nei cinecomic.

Anche se ancora bisogna aspettare un po’ per vedere cosa ha combinato James Wan ad Atlantide, già abbiamo avuto modo di assistere allo stupefacente lavoro di Scott Derrickson in Doctor Strange. Non possiamo negare che gli effetti visivi e speciali utilizzati nel cinecomic sullo Stregone Supremo non siano stati notevoli.

Il regista ha già delle idee per il sequel di Doctor Strange, e in seguito alle sue dichiarazioni, CinemaBlend ha deciso di intervistare proprio Benedict Cumberbacth, lo Stregone Supremo in persona, per chiedergli perché il regista dovrebbe tornare anche per il secondo capitolo:

“È molto bravo nel suo lavoro, nell’esaminare e gestire i dettagli, inoltre sa anche il fatto suo dal punto di vista degli effetti visivi. Tutti i film sono difficili da realizzare, ma Doctor Strange aveva alcune riprese davvero difficoltose. Ha saputo egregiamente dirigere anche il lavoro sul montaggio e approvare alcune scene con effetti speciali. Non è un gioco da ragazzi posizionare la macchina da presa, le angolazioni, le performance dei vari attori, l’utilizzo degli effetti speciali, e unirli, facendoli funzionare, tutti insieme. È un regista multitasking, in grado di fare mille cose contemporaneamente, gestendole magistralmente nell’insieme. I risultati si vedono sul grande schermo. Quindi penso che già da Doctor Strange si capisca perché Scott Derrickson sarebbe la scelta perfetta per dirigere il sequel”.

Non è una novità che Cumberbacth voglia Derrickson dietro la macchina da presa per Doctor Strange 2, ma è interessante sapere le motivazioni dietro questo suo interesse.

FONTE: CinemaBlend