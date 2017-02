Benedict Cumberbatch ancora in tv con The Child in Time

Benedict Cumberbatch torna in tv con una serie BBC tratta dal romanzo The Child in Time (1987, titolo italiano Bambini nel tempo) dello scrittore inglese Ian McEwan. La storia è quella di Stephen Lewis, scrittore di libri per bambini, che dopo la scomparsa della figlia dovrà affrontare gli effetti devastanti che l’evento comporterà sulla sua vita matrimoniale e non solo. Scritto dallo sceneggiatore Stephen Butchard (The Last Kingdom), secondo DeadLine il film durerà 90 minuti.

L’attore inglese che interpreterà il protagonista ha raccontatao di aver letto il libro molti anni fa e di esserne rimasto profondamente colpito. “Solo McEwan sa trattare la perdita con tanta onestà” Si è detto poi molto orgoglioso del fatto che The Child in Time è il primo drama prodotto dalla SunnyMarch TV, la sua casa di produzione.

Qui sotto la copertina del libro di McEwan: