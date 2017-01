Benedict Cumberbatch nel video di Gentle Storm degli Elbow

Tra i tanti impegni sul piccolo e sul grande schermo Benedict Cumberbatch è riuscito anche ad inserire anche una veloce incursione nella musica. L’attore britannico, infatti, ha prestato il volto per una piccola parte del videoclip della canzone Gentle Storm degli Elbow. Il video minimalista, girato in bianco e nero, si ferma sul volto dell’ex Sherlock per qualche secondo, il tempo del verso Fall in love with me / Every day, per poi tornare ad inquadrare altre facce. Le immagini sono state girata da Kevin Godley sulla stessa linea del video di Cry del 1985. Di seguito potrete il videoclip: